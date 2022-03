Serale di Amici 2022, quando inizia? Giudici, squadre, concorrenti ammessi ed esclusi

Quando inizia il serale di Amici 2022? Tutti i dettagli sull’appuntamento con il serale dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Serale di Amici 2022: quando inizia e chi sono i concorrenti ammessi ed esclusi?

La fase finale di Amici 2022 è, ormai, sempre più vicina e la prima puntata dedicata al serale del talent show andrà in onda su Canale 5 il prossimo sabato 19 marzo, a partire dalle ore 21:25. In totale, gli appuntamenti con il serale di Amici saranno nove ma non è ancora stato rivelato se le puntate saranno trasmesse in diretta oppure saranno registrate.

Per quanto riguarda gli allievi in gara che sono stati ammessi al serale, per la categoria canto, a contendersi la vittoria, i telespettatori ritroveranno:

Sissi (Silvia Cesana);

(Silvia Cesana); Alex (Alessandro Rina);

(Alessandro Rina); Aisha Maryam Samb;

Samb; Albe (Alberto La Malfa);

(Alberto La Malfa); Calma (Marco Barbieri);

(Marco Barbieri); Crytical (Francesco Paone);

(Francesco Paone); Gio Montana (Giovanni Niro);

(Giovanni Niro); LDA (Luca D’Alessio);

(Luca D’Alessio); Luigi

Per la categoria ballo, invece, gli allievi ammessi al serale sono:

Michele Esposito;

Esposito; Dario Schirone;

Schirone; Carola Puddu;

Puddu; John Erik De La Cruz;

De La Cruz; Serena Carella;

Carella; Alice Del Frate;

Del Frate; Christian Stefanelli;

Stefanelli; Leo (Leonardo Lini);

(Leonardo Lini); Nunzio.

Giudici, squadre e ospiti del serale del talent show di Maria De Filippi

In relazione alla giuria del serale di Amici 2022, non sono state ancora svelate le identità dei giudici anche se alcuni nomi stanno circolando in modo particolarmente insistente. Secondo le indiscrezioni più recenti legate al programma, è possibile che tra i giudici figurino personaggio come Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Giorgia e Giulia Michelini.

Al pari delle identità dei giudici, sono avvolte nel mistero anche quelle degli ospiti che verranno accolti da Maria De Filippi durante le nove puntate conclusive della nuova edizione del talent show.

Al momento, inoltre, non sono ancora state rivelate neanche le squadre: non è ancora stato spiegato, quindi, come gli allievi verranno ripartiti nella fase finale del format.

Il direttore artistico del serale, invece, sarà Stephane Jarny che è stato riconfermato nel suo ruolo per il secondo anno consecutivo