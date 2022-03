Rudy Zerbi: moglie, padre, figli e altezza del professore di Amici

Chi è Rudy Zerbi, l’insegnante di canto di Amici di Maria De Filippi che accompagnerà gli allievi del talent show al Serale.

Rudy Zerbi: età, altezza, padre e carriera

Rudy Zerbi, all’anagrafe Rodolfo Zerbi, è nato a Lodi il 3 Febbraio 1969: ha 53 anni, è alto 176 cm e pesa 74 chili. Per quanto riguarda la sua famiglia d’origine, è figlio di Davide Mengacci mentre sua madre è Luciana Coi che, per l’appunto, ha avuto una relazione con il conduttore. Inizialmente, il conduttore Mengacci non aveva voluto riconoscere il figlio. Dopo la relazione con Mengacci, Luciana Coi ha conosciuto Roberto Zerbi che decise di adottare il figlio della compagna dandogli il suo cognome. La coppia, poi, ha avuto altri due figli: Stefano e Piergiorgio.

A proposito del mancato riconoscimento da parte del padre, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Zerbi ha affermato di averlo perdonato.

Per quanto riguarda la sua carriera, Rudy Zerbi ha deciso di seguire la sua passione per la musica sin da adolescente. Pertanto, è diventato disk jockey presso la discoteca covo di nord est e radio Tigullio. Dopo aver maturato svariate esperienze in contesto discografico, è diventato produttore presso la Sony Music. Per anni, ha operato dietro le quinte in ambito musicale per poi cominciare a partecipare a svariati programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi, Amici Speciali, Italia’s Got Talent o, ancora, The Winner Is.

A partire dal 2010, Zerbi ha iniziato a lavorare come conduttore di Rudy Sunday su Radio Deejay mentre, tra il 2011 e il 2012, ha condotto anche la versione estiva del medesimo programma.

Dal 2014, ha ricoperto il ruolo di giurato di Tu Si Que Vales mentre, nel 2016, è stato anche capitano di una squadra in Pequenos Gigantes, trasmissione affidata alla conduzione della showgirl Argentina Belen Rodriguez.

Ruolo di professore di canto ad Amici

Rudy Zerbi è entrato a far parte della famiglia di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di insegnante di canto a partire dal 2009. Nonostante i suoi modi abbiano spesso fatto discutere i fan del talent show, resta comunque uno dei professori più amati del format.

Al pari delle precedenti edizioni, anche nella stagione 2021/2022, Zerbi fa parte della commissione di canto di Amici insieme alle colleghe Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Il serale di Amici andrà in onda a partire da sabato 19 Marzo 2022.

Vita privata, moglie e figli di Rudy Zerbi

In relazione alla sua vita privata, Rudy Zerbi ha avuto quattro figli da tre compagni differenti. La prima moglie dell’insegnante di canto e una donna di nome Simona dalla quale ha avuto due bambini: Tommaso e Luca. Successivamente, ha avuto una relazione con la nipote di Gianni Morandi, Carlotta Mitti, con la quale ha avuto il figlio Edoardo. Infine, al momento è fidanzato con Maria Soledad Temporin con la quale ha avuto il suo quarto figlio Leo, nato prematuro.

Zerbi è moto attivo sui social: su Twitter, è seguito da oltre 880 mila utenti; su Facebook, ha 164 mila amici; mentre su Instagram, vanta oltre 164 mila followers.