Lorella Cuccarini: vita privata, marito, figli, covid e Striscia La Notizia

Lorella Cuccarini è una conduttrice e showgirl con un’importante esperienza nel mondo dello spettacolo televisivo. Nel suo curriculum mancava l’esperienza a Striscia La Notizia e così nel marzo 2022 è stata chiamata alla conduzione del tg satirico.

Lorella Cuccarini: vita privata

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto del 1965. All’età di 30 si è diplomata al Linguistico da privatista. Ha seguito anche un corso da operatrice turistica. Tuttavia, la sua carriera professionale è nata e si è sviluppata nel mondo dello spettacolo. Da piccola infatti ha iniziato a fare danza, frequentando la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi. Nella prima metà degli anni 80′ debutta in televisione al fianco di Pippo Baudo. Nel 1986 pubblica il suo primo Lp dal titolo Lorel, oltre ai 45 giri contenenti le sigle dei programmi fin qui fatti.

Tanti sono stati i programmi televisivi a cui ha preso parte la showgirl: da Buona Domenica al Festival di Sanremo; dalla Vita in Diretta ad Amici in qualità di insegnante di danza. Parentesi anche come attrice prendendo parte a diverse fiction televisive come: Piazza di Spagna (1992), Amiche (2004), Lo zio d’America 2 (2006) e L’isola di Pietro 2 (2018).

Lorella Cuccarini: marito e figliNei

La Cuccarini è sposata dal 1991 con Silvio Testi (pseudonimo di Silvio Capitta), produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production. I due hanno quattro figli: Sara, Chiara, Giorgio e Giovanni.

Lorella Cuccarini e il covid

Durante la stagione di Amici 2021, la Cuccarini è risultata positiva al Covid e ha dovuto seguire alcune puntate da casa sua. Scriveva così su Twitter nel gennaio 2021: “Ecco la mia postazione per la prima puntata di Amici del 2021 Il covid è arrivato anche a casa nostra. Per fortuna, pochi sintomi e una guarigione rapida… Ora, sono in attesa del tampone negativo”.

La conduzione di Striscia La Notizia