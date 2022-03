Stash Fiordispino, chi è: fidanzata, figlia, nome e profilo Instagram

Chi è Stash Fiordispino, il giudice del Serale di Amici 2022 che affiancherà Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Stash Fiordispino, chi è? età, nome e carriera

Antonio Stash Fiordispino è nato a Caserta il 7 luglio 1989 e ha 32 anni. Il suo secondo nome gli è stato dato dal padre che, da appassionato di rock, si è ispirato a una strofa del brano Money dei Pink Floyd. Il padre, inoltre, possiede anche un rinomato studio di registrazione che è stato un punto di riferimento importante per tanti artisti campani, come Pino Daniele.

Stash, quindi, ha vissuto la sua infanzia circondato dalla musica che, infatti, è diventata presto la sua più grande passione. Durante l’adolescenza, si è trasferito a Milano per frequentare l’Accademia di Brera e studiare dapprima pittura e poi Nuove Tecnologie. Successivamente, è volato a Londra e, nel 2010, ha fondato la band The Kolors con il cugino Alex Fiordispino e Daniele Mona.

In breve tempo, il gruppo è diventato resident band del locale milanese Le Scimmie e, alcuni anni dopo la fondazione, hanno pubblicato il primo inedito, cominciando anche ad aprire concerti per artisti italiani e non come Paolo Nutini.

Amici e giudice del Serale 2022

Nel 2015, i The Kolors hanno partecipato e vinto Amici di Maria De Filippi e hanno firmato un contratto con l’etichetta Baraonda alla Universal. Hanno pubblicato singoli come Frida (mai, mai mai), hanno partecipato al 68esimo Festival di Sanremo e hanno realizzato i singoli Come le onde con J-Ax, Los Angeles con Guè Pequeno oppure Pensare male con Elodie.

Nell’edizione 2019-2020, il frontman dei The Kolors è diventato insegnante di canto ad Amici, producendo il barno Casino di Tish e affiancando Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Il suo ruolo non è stato riconfermato per l’edizione 2020-2021 ma ha partecipato alla serata di Capodanno in diretta dalla Casa del GF Vip insieme ai The Kolors. Nel 2021, è uscito il nuovo singolo della band intitolato Mal di Gola.

A partire da sabato 19 marzo 2022, il cantante torna ad Amici in qualità di giudice del Serale, affiancando il ballerino e conduttore Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Fidanzata, figlia e profilo Instagram di Stash Fiordispino

Per quanto riguarda la sua vita privata, Stash Fiordispino ha avuto una relazione lunga oltre un decennio con la giornalista di moda Carmen Fiorentino. La storia, tuttavia, si è conclusa a causa dell’eccessiva gelosia della donna. Successivamente, il cantante è stato fotografato in compagnia di Ginevra Lambruschi e Raffaella, ex compagna di Tonon. Nel 2018, invece, è stato paparazzato con Anna Tantangelo alla quale è legato da un rapporto di amicizia fraterna.

Al momento, Stash è fidanzato con Giulia Belmonte con la quale ha avuto una bambina, Grace, nata il 3 dicembre 2021.