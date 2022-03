Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca, tutto sul ballerino e professore di Amici

Chi è Raimondo Todaro, il ballerino che sarà presente al Serale di Amici 2022 nel ruolo di insegnante di ballo.

Chi è Raimondo Todaro? Tutto sul ballerino e professore di Amici

Raimondo Todaro è nato il 19 gennaio 1987 a Catania, ha 35 anni ed è alto 184 centimetri. Ha trascorso, tuttavia, la sua infanzia a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, dopo il trasferimento dei genitori.

Il ballerino ha cominciato a dedicarsi alla danza sin da bambino, dimostrando di avere un talento innato per la disciplina. A soli 9 anni, infatti, prendeva già parte a manifestazioni e competizioni di danza. Nel corso della sua carriera, Todaro è riuscito a vincere per ben 18 volte il titolo di campione italiano di ballo in discipline differenti.

In un primo momento, il grande successo è arrivato quando ha ottenuto un ruolo nella celebre tournée teatrale legato allo show Il grande Gershwin. A consacrarlo tra i cittadini italiani e a renderlo noto al pubblico di telespettatori, tuttavia, è stato il debutto sul piccolo schermo. Nel 2005, infatti, ha partecipato a Ballando con le Stelle, vincendo l’edizione con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto.

L’addio a Ballando con le Stelle e l’avventura ad Amici

Nel 2021, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato di aver deciso di lasciare Ballando con le Stelle e la Rai per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Poco dopo, è stato rivelato che il ballerino avrebbe ricoperto il ruolo di insegnante di danza nel talent show Amici di Maria De Filippi, andando ad affiancare Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

A partire dal 19 marzo 2022, Raimondo Todaro sarà presente al Serale di Amici e continuerà ad accompagnare i suoi allievi nel loro percorso verso la vittoria del talent.

Raimondo Todaro: moglie Francesca Tocca, flirt e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Raimondo Todaro è stato legato alla ballerina Francesca Tocca. Il 23 ottobre 2013, la coppia avuto la sua prima figlia, Jasmine. Nel 2014, poi, Todaro e Tocca sono convolati a nozze per poi separarsi circa cinque anni dopo, nel 2019.

Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, al ballerino sono stati attribuiti numerosi flirt, l’ultimo dei quali in ordine di tempo lo aveva associato alla showgirl Elisa Isoardi, con la quale aveva partecipato al talent di Rai 1 nel 2020.

Todaro è particolarmente attivo sui suoi canali social e, su Instagram, vanta un seguito di oltre 200 mila followers.