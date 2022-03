Alessandra Celentano: figli, malattia, marito, padre e com’era da piccola

Chi è Alessandra Celentano, l’insegnante di ballo che è uno dei volti storici di Amici di Maria De Filippi?

Alessandra Celentano: padre, com’era da piccola, malattia e carriera

Alessandra Celentano è nata a Milano il 17 novembre 1966: ha 55 anni, è lata 177 centimetri e pesa 68 chili. L’ex ballerina e coreografa è nipote di Adriano Celentano.

Sin da bambina, ha studiato danza classica e ha esordito come professionista a Reggio Emilia. Nel 1980, è diventata prima ballerina del corpo di ballo Aterballetto e, dopo questa esperienza, ha cominciato a insegnare nelle scuole di balletto più importanti di Italia: dalla Scala di Milano al Teatro San Carlo di Napoli. La Celentano, inoltre, ha danzato anche presso l’Opera di Stato a Budapest.

Nel 2003, è approdata in televisione, cominciando a ricoprire il ruolo di insegnante di ballo nel talent show Amici, condotto da Maria De Filippi. La sua avventura sul piccolo schermo, tuttavia, non si esaurisce ad Amici: ha, infatti, partecipato anche a Selfie, le cose cambiano e a Pechino Express insieme al coreografo Corrado Giordani nel 2014.

Nel corso del 2017, l’ex ballerina ha dovuto subire un intervento chirurgico per la sindrome dell’alluce rigido, patologia particolarmente diffusa tra i ballerini.

Nel 2022, sarà nuovamente presente al Serale di Amici come insegnante di ballo degli allievi in gara che si sfideranno per raggiungere la vittoria.

Marito e figli dell’insegnante di ballo di Amici

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandra Celentano ha sposato il finanziere e maestro di karate Angelo Trementozzi, nel 2006. L’uomo, originario di Roma, è di alcuni anni più giovane dell’insegnante di ballo. Nel 2012, tuttavia, la coppia ha annunciato la separazione ma pare che la coreografa e Trementozzi siano rimasti in buoni rapporti. Al momento, non è noto se la donna abbia un nuovo compagno oppure se sia single.

La Celentano non ha figli ma ha una nipote, Valentina, figlia di sua sorella Adriana.

L’ex ballerina ha un profilo Instagram particolarmente attivo sul quale vanta un seguito di oltre 380 mila follower.