Anna Pettinelli: Carolina Russi la figlia, fidanzato, malattia dell’ex concorrente di Temptation Island

Chi è Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica nota per essere insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi?

Anna Pettinelli: biografia, età e carriera

Anna Pettinelli è nata il 28 gennaio 1957 a Livorno, ha 65 anni ed è alta 163 centimetri. Sin da giovane, ha sempre nutrito una grande passione per la musica e il canto e già all’età di 16 anni è diventata speaker per alcune radio locali. Con il trascorrere del tempo, è diventata una delle voci più famose nel mondo delle radio italiane.

Su RDS, ha condotto sei edizioni di Discorsing ma è anche apparsa spesso sul piccolo schermo. Ha condotto due edizioni del Festival di Sanremo, nel 1983 e nel 1986. Tra il 1984 e il 1985 ha condotto Un disco per l’estate e, successivamente, è stata opinionista per il reality La Fattoria. Inoltre, è stata spesso ospite sia di Barbara d’Urso su Canale 5 che di Caterina Balivo in Rai.

Al momento, conduce un programma radiofonico con Sergio Friscia ed è giudice del talent show RDS Academy.

A partire dal 2019, è diventata insegnante di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi: ruolo che ricopre tutt’oggi. A partire da sabato 19 marzo, sarà presente al Serale di Amici 2022 per guidare i suoi allievi, intenti a contendersi la vittoria del talent show.

Carolina Russi la figlia, fidanzato, malattia dell’ex concorrente di Temptation Island

La speaker Anna Petinelli ha una relazione con Stefano Macchi: la coppia ha 18 anni di differenza e si è sposata alle Maldive nel 2019 dopo un lungo fidanzamento. Il matrimonio celebrato, tuttavia, non ha validità in Italia. La donna ha partecipato con il suo compagno a Temptation Island Vip: nonostante i momenti di tensione vissuti, hanno dimostrato di essere legati da un amore più forte di qualsiasi “tentazione”.

Pettinelli, inoltre, ha una figlia, Carolina Russi, nata da una sua precedente relazione nel 1993. La ragazza è nota al pubblico italiano per aver partecipato a The Voice.