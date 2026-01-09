Via libera al Mercosur con il Sì dell’Italia. M5S: “Così Meloni e Salvini affossano l’agricoltura del nostro Paese”

Non sono solo gli agricoltori che con i loro trattori hanno protestato davanti alla Stazione Centrale di Milano a criticare ferocemente il sì italiano all’accordo commerciale Ue-Mercosur. La delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo infatti ha attaccato duramente l’accordo – approvato a Bruxelles a maggioranza qualificata degli Stati membri – che rischia di creare la più grande area di libero scambio al mondo, con circa 700 milioni di cittaidini coinvolti.

“Col Mercosur tradito l’interesse nazionale”

Per i pentastellati quel trattato “tradisce gli interessi nazionali e avvia il processo di delocalizzazione di produzioni agricole fondamentali per la sovranità alimentare del nostro Paese”. Per i pentastellati, con il suo voto favorevole “il governo Meloni si assume la grave responsabilità di penalizzare un comparto già in grave in difficoltà per via dei dazi americani e i tagli alla Pac. Per vendere qualche auto tedesca in più in America Latina, l’Italia accetta l’invasione di prodotti agricoli a basso prezzo e pieni di pesticidi vietati nell’Unione europea”.

“E mentre la Francia tutela agricoltori e consumatori annunciando un decreto per vietare l’import di prodotti trattati con cinque pesticidi vietati in Ue”, aggiungono gli eurodeputati, “il governo Meloni tace e si accontenta di qualche pacca sulla spalla da Bruxelles, altro che garanzie!”.

M5s denuncia la bufala dei 45 miliardi aggiuntivi

Gli eurodeputati M5S sottolineano poi come gli sbandierati 45 miliardi promessi per gli agricoltori italiani da Bruxelles (e spacciati come una vittoria dell’esecutivo) “sono solo un anticipo di rimborso rispetto a fondi che già spettano all’Italia, mentre le fantomatiche risorse aggiuntive verranno sottratte ai fondi di coesione”. Ergo, “da Bruxelles non c’è nessun aumento di fondi e nessuna rinegoziazione dell’accordo che crea concorrenza sleale”.

Inoltre ricordano come, secondo stime della stessa Commissione Europea, “il PIL europeo aumenterà di appena lo 0,05% entro il 2040, un impatto nullo a fronte di ingenti danni per l’agricoltura italiana”.

Pedullà: “La Lega abbia la decenza di tacere”

L’eurodeputato Gaetano Pedullà sui social si è rivolto direttamente alla Lega: “Numerosi esponenti della Lega esprimono solidarietà agli agricoltori che stanno protestando a Milano contro l’accordo commerciale Ue-Mercosur. Ma chi credono di prendere in giro? Il loro governo Meloni-Salvini-Giorgetti ha approvato a Bruxelles l’accordo Ue-Mercosur con il loro voto decisivo”.

“Gli agricoltori non sono scemi e sanno bene chi li difende davvero e chi invece li sta prendendo in giro”, continua Pedullà, “Gli esponenti della Lega oggi abbiano la decenza di tacere visto che sono delle belle statuine in un governo che fa il contrario di quello che loro stessi sostengono. Noi del Movimento 5 Stelle siamo in piazza al fianco degli agricoltori a Milano e con coerenza voteremo contro in tutte le sedi questo accordo suicida per la nostra agricoltura”.