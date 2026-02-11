Via libera dal Parlamento europeo al prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Dei 90 miliardi di euro 60 andranno per rafforzare la difesa dell’Ucraina, vale a dire la guerra, e 30 miliardi per assistenza macrofinanziaria. Il prestito sarà finanziato tramite debito comune Ue e l’Ucraina lo rimborserà una volta ricevute le riparazioni di guerra dalla Russia. In cambio del prestito l’Ucraina dovrà impegnarsi a proseguire le riforme democratiche e la lotta alla corruzione.

Ucraina: dei 90 miliardi 60 finanzieranno la guerra

“Il prestito europeo all’Ucraina, votato oggi dal Parlamento europeo, concede 60 miliardi di fondi europei per le spese militari dell’Ucraina. Questa è l’unica inaccettabile verità che tutti provano a nascondere agli occhi dell’opinione pubblica”. Così in una nota l’eurodeputato del Movimento 5 stelle Danilo Della Valle. “Per il Movimento 5 stelle è inaccettabile che l’Ue finanzi in modo diretto l’acquisto di armi, munizioni e carri armati che rischiano di prolungare la guerra all’infinito”, aggiunge Della Valle.

Il Movimento 5 Stelle dice no

“Il governo Meloni è responsabile di questa escalation bellica e finanziaria: basti pensare che il conto da pagare per il nostro Paese relativo a questo prestito è di ben 10 miliardi, quando invece i fondi messi a disposizione per l’assegno di inclusione sono appena 7 miliardi. I cittadini sanno chi gli sta rubando il proprio futuro”, conclude l’eurodeputato pentastellato.