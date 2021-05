Il video del grattacielo di Shenzhen che oscilla (ma senza terremoto)

A Shenzhen uno dei grattacieli più alti della Cina è stato evacuato dopo aver iniziato a tremare, mandando le persone in preda al panico, pronte a correre. I pedoni in strada, che hanno diffuso video e foto sui social cinesi, sono rimasti a bocca aperta di fronte all’inusuale spettacolo.

Le persone presenti all’interno, soprattutto clienti dei negozi e lavoratori degli uffici, sono fuggiti velocemente con il timore che la struttura potesse crollare da un momento all’altro. I pedoni in strada, che hanno diffuso video e foto sui social cinesi, sono rimasti a bocca aperta di fronte all’inusuale spettacolo. Il SEG Plaza, alto quasi 300 metri, ha inspiegabilmente tremato intorno alle 13 locali ed è stato chiuso dopo poco più di un’ora e mezza, secondo quanto riportato da media locali.

BREAKING: SEG Building in Huaqiangbei, China’s Shenzhen city has been evacuated after the building started shaking, reports say there was no earthquake. Chinese authorities are now investigating. pic.twitter.com/26MnSjxKo7

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 18, 2021