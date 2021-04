Il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato un video ripreso da TikTok in cui alcuni ragazzi si vantano delle multe prese in zona rossa a Napoli. E le sventolano in automobile mentre girano per la città.

Il video dei ragazzi che si vantano delle multe prese in zona rossa a Napoli

Decine di giovani sono stati sorpresi a ballare, senza mascherina, in un appartamento di corso Umberto I a Napoli, la scorsa notte, dalla Polizia di Stato. Gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Decuman sono intervenuti per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito forti rumori, musica e voci provenienti dall’interno dello stabile. Con il supporto delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono entrati nell’appartamento. Lì hanno sorpreso decine di giovani intenti a ballare, senza mascherina e senza alcun distanziamento.

Una parte di loro si è allontanata mentre altri 41 li hanno identificati e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid. Due di questi, R.L. e A.F., napoletani di 32 e 29 anni, hanno iniziato ad inveire contro gli agenti ed a spintonarli per ostacolarne l’intervento, invitando gli altri giovani a fare altrettanto; per tale motivo le forze dell’ordine li hanno arrestati per minaccia, resistenza e istigazione a delinquere, il secondo anche per lesioni a pubblico ufficiale. L’impianto audio e la consolle per la musica li hanno sequestrati.

Inoltre ieri durante i controlli a Napoli la polizia ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato un 21enne di Pozzuoli, comune dell’area flegrea. È stato sorpreso all’una di notte a bordo del suo scooter in viale Traiano, all’angolo di via Andronico. I militari dell’Arma gli hanno intimato l’alt, ma non si e’ fermato, ha accelerato ma ha perso il controllo del mezzo, cadendo a terra. Multato anche anche per il mancato uso del casco e perché senza la prevista assicurazione.

In controlli interforze, poi, con polizia e Guardia di Finanza, nella zona dei baretti, in via Caracciolo e via Partenope, hanno controllato 51 veicoli e identificato 354 persone. Due sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Sorprese a consumare in strada bevande alcoliche e cinque perché trovate fuori dal proprio domicilio o dal proprio comune di residenza senza valida motivazione.