Vietato opporsi, Trump invoca la pena di morte per sei parlamentari democratici

Trump chiede di arrestare e invoca persino la pena di morte per sei parlamentari dem che incitano i militari a non eseguire ordini illegali.

A Donald Trump l’opposizione proprio non piace. Tanto da arrivare a invocare la pena di morte per sei parlamentari democratici che hanno pubblicato un video nel quale incoraggiano i militari e i membri dell’intelligence a non eseguire gli ordini del presidente Usa, nel caso in cui queste indicazioni violino la legge.

Trump, come suo solito, non è stato leggero nei toni. E ha chiesto l’arresto dei sei parlamentari. Ma non solo, perché ha parlato anche di possibile pena di morte. “Si chiama comportamento sedizioso ai più alti livelli”, scrive il presidente degli Stati Uniti in un post su Truth. I democratici accusati da Trump e che hanno rilanciato il video sono tutti veterani dell’esercito, della Marina o dell’intelligence.

Trump invoca la pena di morte per i parlamentari dem

Il post di Trump su Truth riprende la dichiarazione dei parlamentari democratici, scrivendo che è “davvero grave e pericoloso per il nostro Paese”. Il presidente Usa parla, scrivendolo a caratteri cubitali, di “comportamento sedizioso da traditori”. E pensa quindi di rinchiuderli in carcere. Non solo, perché in un secondo post, che fa seguito a questo, Trump scrive nuovamente “comportamento sedizioso”, aggiungendo: “Punibile con la morte”.

I democratici della Camera hanno replicato condannando le “minacce di morte disgustose e pericolose” di Trump e invitando il presidente a “cancellare immediatamente questi post squilibrati sui social media e ritrattare la sua retorica violenta prima che faccia uccidere qualcuno”. Alcuni deputati hanno anche comunicato di aver preso contatti con la polizia per assicurarsi che i deputati e le loro famiglie siano al sicuro.