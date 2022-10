Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso il personaggio della serie tv che va in onda sulla Rai il giovedì in prima serata.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso è la serie tv della Rai ed è arrivata alla seconda puntata, che va in onda giovedì 27 ottobre 2022. Ecco quali sono le anticipazioni in vista degli episodi della serata.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: anticipazioni della seconda puntata

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso è la nuova serie tv targata Rai 1 che va in onda in prima serata a partire da giovedì 20 ottobre 2022. Il protagonista, interpretato da Massimiliano Gallo, è frutto dei romanzi dello scrittore napoletano Diego De Silva.

Il primo episodio della seconda puntata ha come titolo “Tango ucraino”. Giustino Talento, suo vicino di casa è preoccupato perché sua moglie, la giovane ucraina Lulla, sembra essere scomparsa. Tuttavia, il commissario nota un taglio sulla mano dell’uomo comincia ad avere dei sospetti su di lui: attraverso una perquisizione nel suo appartamento vengono trovate anche macchie di sangue, ma Giustino si dichiara fermamente innocente. Scattano così le indagini.

“I frigoriferi degli uomini soli” è il secondo episodio e vede al centro dinamiche sentimentale per l’avvocato, diviso tra l’avvocatessa Alessandra Persiano e la presenza dell’ex moglie Nives. Poi, ecco l’incontro con Yvonne, sorella di Dylan, che lo mette a conoscenza di alcune cattive azioni compiute dal fratello.

Location e quante puntate sono

Le puntate in totale della prima stagione sono 8 e durano circa un’oretta. Si parte il 20 ottobre in prima serata con l’appuntamento fissato per ogni giovedì fino alla fine. Le riprese sono state fatte tra Salerno (il Tribunale, la stazione marittima, la Villa comunale, il Palazzo Sant’Agostino, il Palazzo Genovese, il chiostro del Duomo, il lungomare cittadino e il centro storico), la costiera amalfitana (Cetara e Vietri sul Mare). Altre location sono state Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Roma.

