Il collegio 7: cast degli alunni e professori, puntate, anno e scuola dove è ambientato

Il collegio 7 è il programma della famosa scuola che torna su Rai 2 in prima serata. Le puntate possono essere viste anche in streaming sull’app di RaiPlay anche dopo la messa in onda. Ecco i dettagli.

Il collegio 7: cast degli alunni e professori

Il collegio torna con la settima edizione in televisione. Il professore di italiano Andrea Maggi, di matematica Giovanni Belli, di storia e geografia Beatrice Fumagalli, di francese Marie France Baron, di canto Alberto Zanetti, di arte Guido Airoldi, di laboratorio Annalisa Bufacchi, di educazione fisica Mauro Simonetti e persino di dattilografia Andrea Zilli. Poi ci sono il preside Paolo Bosisio e la sorvegliante Lucia Gravante. Gli studenti che prenderanno parte a questa edizione sono una ventina e saranno divisi in due classe separate: 11 ragazzi e 9 ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Si tratta di: Alessandro Bosatelli, 14; Davide Cagnes, 17; Mattia Camorani, 15; Davide Di Franco, 16; Apollinaire Manfredi, 14; Tommaso Miglietta, 14; Alessandro Orlando, 17; Mattia Patanè, 16; Gabriel Rennis, 16; Samuel Rosica, 14, e Damiano Severoni, 16.

Le studentesse sono: Alessia Abruscia, 14; Elisa Angius, 15; Sofia Brixel, 16; Marta Maria Erriquez, 16; Zelda Nobili, 15; Priscilla Savoldelli, 15, Giada Scognamillo, 17; Luna Nota, 15, e Giulia Wnekowicz, 14. Tutti indosseranno la divisa. Pantaloni grigi al ginocchio, camicia azzurra, cravatta e giacca blu o marrone per i ragazzi. Per le ragazze, invece, gonna a pieghe grigia, giacca blu o marrone, camicia e fiocco rosa marrone o blu, coordinato con la giacca.

Le puntate in programma

Il programma è strutturato in otto puntate, condotto da Nino Frassica, in prima serata su Rai 2. Gli episodi saranno visibili anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Tutte le puntate di questa edizione resteranno disponibili sulla piattaforma anche dopo la messa in onda

Anno e scuola dove è ambientato

La location è la stessa dello scorso anno, il Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. L’anno di ambientazione è il 1958 e dunque si torna indietro di sessant’anni per gli studenti e i professori.

Leggi anche: Emigratis – La resa dei conti, ultima puntata: anticipazioni ed ospiti