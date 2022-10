Emigratis – La resa dei conti, ultima puntata: anticipazioni ed ospiti

Emigratis – La resa dei conti: il programma con i due comici Pio e Amedeo arrivano con l’ultima puntata. L’appuntamento è sempre su Canale 5 in prima serata con tanti ospiti protagonisti e presi di mira.

Emigratis – La resa dei conti, ultima puntata: anticipazioni

Emigratis – la resa dei conti: è il programma di Pio e Amedeo arrivato alla fine del percorso in questo 2022. La prima puntata è andata in onda in prima serata su canale 5 mercoledì 28 settembre 2022. I due comici vestono sempre i panni di nuovi personaggi: Bufalone e Messicano. L’ultima puntata è in programma mercoledì 19 ottobre 2022 sempre su canale 5 in prima serata: dalle ore 21.45 fino alle 00.40 circa.

In questo ultimo appuntamento, i due comici pugliesi arrivano nella città di Las Vegas e, tra casinò ed hotel di lusso, avranno l’occasione di incontrare l’ex campione di pugilato Mike Tyson. L’obiettivo è sempre fare vacanza a scrocco con un occhio all’ecosostenibilità, novità di questa edizione del programma.

Gli ospiti della serata

Gli ultimi ospiti del programma sono Elisabetta Canalis, Marvin Vettori, l’ex calciatore brasiliano Adriano, il pilota di Formula 1 Felipe Massa e il ritorno della leggenda mondiale della boxe Mike Tyson. Quest’ultimo sarà la vera guest star di questo ultimo scoppiettante appuntamento. Addirittura con l’ex campione di boxe i due comici gusteranno anche un piatto di orecchiette, sempre in ottica ironica.

Il cachet dei due comici

Il successo dei due comici negli ultimi anni è stato importante. Divisi tra cinema e televisione hanno arricchito di molto il loro curriculum così come i loro conti correnti. Riguardo il programma di Emigratis, giunto alla quarta stagione, si vocifera che i due attori pugliesi potrebbero guadagnare per ogni puntata del programma sui 50.000 euro.

