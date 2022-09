Emigratis torna in tv con la nuova edizione: ospiti della prima puntata e quanto dura il programma di Pio e Amedeo

Emigratis – la resa dei conti: il programma del duo comico Pio e Amedeo torna in tv con la sua quarta stagione. I due attori e comici pugliesi interpretano nuovi personaggi con al centro anche tematiche sociali.

Emigratis torna in tv con la nuova edizione: ospiti della prima puntata

Emigratis – la resa dei conti: torna in tv il programma di Pio e Amedeo. La prima puntata va in onda in prima serata su canale 5 mercoledì 28 settembre 2022. I due comici vestiranno i panni di nuovi personaggi: Bufalone e Messicano, impegnati a inventare una soluzione ecosostenibile per salvare il mondo dal disastro climatico e arginare il caro bollette.

Tanti sono gli ospiti che si alterneranno nel corso della prima puntata: Mahmood, Paola Catapano, Elisabetta Franchi, Roberto Gualtieri, Roberto Bolle, Ronaldinho, Sebastien Frey, Fabio Briatore, Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera e la leggenda dello sport mondiale Mike Tyson che sarà presente in tutte le quattro puntate.

Quanto dura il programma di Pio e Amedeo

Il duo comico Pio e Amedeo nel corso della nuova edizione saranno in Francia, Regno Unito, negli Stati Uniti, in Brasile e a Dubai. In particolare, tra le città protagoniste vi sono: Las Vegas, Londra, Los Angeles, Miami e Parigi. La quarta stagione del programma è composta in totale da quattro puntate che andranno in onda ogni mercoledì sera, a partire dal 28 settembre, dalle ore 21.45 fino alle 00.40 circa.

Come riportato da Mediaset al centro della nuova stagioni ci saranno anche tematiche sociali: “Lo show sarà anche un momento per riflettere su tematiche importanti attraverso lo sguardo ironico e schietto dei due padroni di casa: tema costante delle quattro puntate sarà infatti l’ecosostenibilità che accompagnerà Pio e Amedeo nel loro lungo viaggio”.