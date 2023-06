Viola lo spazio aereo su Washington, Cessna intercettato dai caccia Usa si schianta

Un aereo privato ha violato lo spazio sopra Washington e le autorità hanno inviato due F-16 per intercettarlo. Il Cessna si è poi schiantato.

Un aereo privato ha violato lo spazio aereo sopra l’area di Washington Dc e si è poi schiantato contro un’area montuosa nel sud-ovest della Virginia. Le autorità hanno subito lanciato l’allarme, inviando due aerei da combattimento F-16 per intercettare il Cessna a bordo del quale viaggiavano quattro persone. I soccorritori non hanno trovato sopravvissuti dopo lo schianto.

Boato a Washington, due F-16 in volo per intercettare Cessna che ha violato lo spazio aereo

Una volta individuato il Cessna nello spazio aereo, senza autorizzazione, sono subito stati inviati i due jet da combattimento che hanno causato un boato sonico che è stato avvertito a Washington.

L’esercito Usa aveva prima tentato, invano, di stabilire un contatto con il pilota. Non avendo ricevuto risposta, sono intervenuti i due F-16. Gli aerei dell’aviazione erano autorizzati a viaggiare a velocità supersoniche, motive che ha causato il boato che potrebbe essere stato avvertito dai cittadini. Inoltre gli F-16 hanno utilizzato anche i razzi per tentare di attirare l’attenzione del pilota.

Anche il presidente statunitense, Joe Biden, era stato informato di quanto avvenuto, ma la Casa Bianca non ha comunicato se siano state messe in campo misure precauzionali per mettere al sicuro Biden.

Cessna si schianta in Virginia: a bordo c’erano quattro persone, nessun sopravvissuto

L’aereo era intestato a una società con sede in Florida. L’uomo che gestisce la compagnia ha parlato con il New York Times, facendo sapere che a bordo del velivolo c’erano sua figlia, la nipote di due anni, la tata e il pilota: stavano tornando a casa a East Hampton, a Long Island, dopo una visita nella sua casa in North Carolina. Sarebbero tutti deceduti, secondo quanto riportano le autorità.