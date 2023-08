Visita in Albania per il premier Meloni

Visita in Albania per la premier Giorgia Meloni che oggi ha lasciato con la famiglia la Puglia per raggiungere in traghetto Valona.

Visita in Albania per la premier Giorgia Meloni che oggi ha lasciato la masseria dove è ospite con la famiglia a Ceglie Messapica per recarsi, con un traghetto di linea, a Valona. Con lei figlia e compagno.

Visita in Albania per la premier Giorgia Meloni che oggi ha lasciato con la famiglia la Puglia per raggiungere in traghetto Valona

Nella breve visita in Albania, secondo quanto è stato riferito, Meloni dovrebbe incontrare, in forma privata, il primo ministro, Edi Rama. Il presidente del Consiglio, anche se non è stato ancora confermato, potrebbe fermarsi in Albania per 2-3 giorni.

Nei giorni scorsi il premier albanesi Edi Rama aveva annunciato la visita della Meloni

“Anche Giorgia Meloni farà un po’ di ferie in Albania”, aveva detto Edi Rama al Foglio qualche giorno fa dopo averla invitata, insieme alla sua famiglia, a trascorrere qualche giorno nel suo Paese. La premier allora rispose che avrebbe fatto di tutto per passare a salutare il primo ministro di Tirana.

I media albanesi hanno confermato l’arrivo nel pomeriggio della premier Giorgia Meloni a Valona aggiungendo che la presidente del Consiglio resterà in Albania “per 2-3 giorni con la famiglia”. I media sottolineano quindi che Meloni ha così accettato l’invito lanciato da Rama nei giorni scorsi a recarsi sul litorale albanese preso questa estate d’assalto da circa “500.000 italiani”.

Leggi anche: Il boom del turismo in Albania spiegato con un dato: per le vacanze estive costi del 248% più bassi che in Italia