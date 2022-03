Vittoria Puccini: figlia, marito e film dell’attrice. Era incinta nel film 18 regali?

Chi è Vittoria Puccini, l’attrice diventata nota al pubblico italiano per aver interpretato la protagonista della fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa all’inizio del nuovo secolo.

Vittoria Puccini: età, carriera e film dell’attrice

Vittoria Puccini è nata a Firenze il 18 novembre 1981, ha 40 anni ed è alta 175 centimetri. Dopo aver conseguito il diploma classico, ha cominciato a frequentare la facoltà di giurisprudenza, capendo presto di non essere interessata al percorso di studi. In questo contesto, quindi, ha iniziato a lavorare come modella e si è trasferita a Milano nella speranza di riuscire a inserirsi nel mondo del cinema italiano.

Il primo film del 2000 in cui ha recitato è stato Tutto l’amore che c’è di Sergio Rubini, nel quale interpretava Giada. Nel 2001, è apparsa nella miniserie La Crociera mentre, nel 2002, è tornata sul grande schermo con Paz!.

L’attrice ha poi raggiunto l’apice del successo nel 2003, nel momento in cui ha ottenuto il ruolo di protagonista nella fiction di Canale 5 Elisa di Rivombrosa, recitando accanto ad Alessandro Preziosi.

Dopo Elisa di Rivombrosa, Vittoria Puccini è comparsa anche ne La Baronessa di Carini (2007), in Tutta la verità (2009)e in C’era una volta la città dei matti (2010).

Nel 2010, ha fatto parte del cast di Baciami ancora di Gabriele Muccino, vincendo il Golden Globe Award come migliore attrice protagonista alla 13esima edizione del Festival Internazionale del Film di Shanghai.

Insieme a Giuseppe Zeno, ha recitato in Mentre ero via, fiction Rai andata in onda nel 2019. Nel 2021, è stata protagonista della miniserie La fuggitiva mentre, tra i suoi ultimi impegni lavorativi, è possibile annoverare la serie tv Non mi lasciare.

Era incinta nel film 18 regali?

Nel 2020, l’attrice è stata scelta come protagonista del film 18 regali insieme a Benedetta Porcaroli. Nel film, tratto da una storia vera, Vittoria Puccini interpreta Elisa Girotti, mamma trevigiana morta nel 2017 per un tumore al seno che ha commosso l’Italia intera.

Nella trasposizione cinematografica della vicenda, sono state operate alcune modifiche. La protagonista, infatti, muore nel 2001 ed è stata mostrata incinta. L’espediente narrativo è stato usato per mostrare la crescita della figlia e consentire gli sceneggiatori di raccontare la storia dal suo punto di vista.

Al momento delle riprese, tuttavia, Vittoria Puccini non è era incinta.

Chi è Vittoria Puccini? Vita privata, marito, figlia

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2004 al 2011, Vittoria Puccini ha avuto una relazione con Alessandro Preziosi, conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa. L’amore tra i due attori, infatti, è scattato proprio mentre entrambi erano impegnati a lavorare alla fortunata fiction Mediaset. Dalla loro storia, è nata la figlia Elena.

In seguito alla separazione da Alessandro Preziosi, l’attrice è stata per due anni con l’attore Claudio Santamaria. Al momento, è impegnata con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci, con il quale ha vent’anni di differenza.