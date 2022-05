Vladimir Putin deve essere operato per un tumore? L’indiscrezione di una fonte russa

Vladimir Putin deve essere operato per un tumore: nelle ultime ore sono circolate ancora una volta le notizie sull’attuale condizione di salute del presidente russo che sarebbero non buone.

Vladimir Putin deve essere operato per un tumore?

Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe malato di cancro e deve essere operato. Diverse settimane fa, veniva diffusa l’indiscrezione relativa a una presunta malattia del leader del Cremlino che si è fatta sempre più insistente in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina.

Nelle ultime ore, è circolata nuovamente la notizia della malattia del presidente russo e di una sua possibile malattia. Addirittura, a causa della malattia e dell’intervento, si parla di una successione nel guidare e seguire da vicino il conflitto in Ucraina. Secondo la costituzione, il potere dovrebbe passare esclusivamente al primo ministro, Mikhail Mishustin. Tuttavia, circola un altro nome che potrebbe prendere il posto di Putin: si tratta di Nicolaj Patrushev, uomo di fiducia del presidente russo e attuale membro del Consiglio di Sicurezza del Cremlino.

L’indiscrezione di una fonte russa

Secondo un’indiscrezione apparsa sul canale General SVR di Telegram, Vladimir Putin dovrà sottoporsi ad un intervento per un cancro. Secondo la fonte, che avrebbe accesso ai segreti del Cremlino. Addirittura, la fonte riferisce che dovrà lasciare per alcuni giorni il comando del suo Paese a causa di un intervento chirurgico per il trattamento di un tumore addominale.

La fonte aggiunge che l’intervento chirurgico era stato programmato per metà aprile, per poi essere rimandato dopo il 9 maggio, Giornata della Vittoria russa. Inoltre, la fonte del Cremlino aggiunge che “il presidente russo Vladimir Putin è un paziente oncologico e gli ultimi problemi identificati durante il suo ultimo esame sono associati a questa malattia”.

