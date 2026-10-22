Dopo il fallimento dell’American dream di Meghan e Harry, culminato nella decisione di tornare a vivere nel Regno Unito, il successivo tentativo di riappacificarsi con il resto della Royal Family sembra ancora in salita. I maggiori attriti, infatti, sono quelli che da tempo dividono il principe William e il fratello Harry. Come riporta il Daily Mirror, citando una fonte vicina all’erede al trono, il primogenito di re Carlo III e di lady Diana non avrebbe “alcuna intenzione di riconciliarsi” con il secondogenito.

“Al momento il principe di Galles non riesce nemmeno a immaginare di ricucire il rapporto”, ha dichiarato la fonte, secondo cui William “resta profondamente ferito per le molte cose che il duca di Sussex ha detto pubblicamente su di lui e su altri membri della famiglia reale”. A Harry, ha aggiunto la fonte, “è stato consigliato in termini inequivocabili di smettere di rilasciare dichiarazioni pubbliche su questioni profondamente private”.

William gela Harry

Quanto rivelato dal tabloid arriva dopo che il principe Harry, spesso descritto come il ribelle della famiglia reale, nei giorni scorsi aveva ribadito la volontà di “riconciliarsi” con il resto della famiglia reale britannica, dopo i segnali di riavvicinamento al padre, re Carlo III. Allo stesso tempo, però, il duca aveva sottolineato, pur senza fare nomi, che qualcuno starebbe ostacolando questo tentativo di riconciliazione che, come noto, continua a suscitare interesse tra i cittadini britannici.

Il messaggio era arrivato nel corso di un’intervista rilasciata a settembre a New York al magazine GQ, pubblicata integralmente due giorni fa, a sei anni di distanza dal traumatico strappo del 2020 con la famiglia Windsor e a un paio di mesi dal suo inaspettato ritorno nel Regno Unito con la consorte Meghan e i principini Archie e Lilibet, indicati nel testo come bambini di sette e cinque anni. L’ipotesi che Harry si riferisse proprio a William, tuttora in rotta con il fratello, accusandolo implicitamente di ostacolare la riconciliazione, era stata respinta da un portavoce dei duchi di Sussex. Secondo quest’ultimo, Harry si riferiva a un contesto generale e non alla propria famiglia.