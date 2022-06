Wonder: trama, storia vera e cast del film

Wonder è un film uscito al cinema nel 2017 e ha conquistato il successo del pubblico al botteghino e della critica. Tratto da un romanzo, il film è arrivato ad incassare in tutto il mondo fino a 305 milioni di euro.

Wonder: trama

August Pullman, detto Auggie, è il giovane protagonista del film diretto da Stephen Chbosky. Si tratta di un bambino di 10 anni con una malformazione cranio-facciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins. Il piccolo ha dovuto subire addirittura 27 interventi chirurgici. Purtroppo, per paura sia di complicazioni dal punto di vista medico, che delle reazioni degli altri bambini, Auggie non è mai andato a scuola. Tutto cambia, tuttavia, quando deve andare in prima media perché i genitori decidono che è giunto il momento per lui di andare a scuola insieme agli altri bambini. Il preside della muova scuola di Augguie, il signor Tushman, decide di affidare a tre studenti di nome Julian Albans, Jack Will e Charlotte il compito di fargli visitare la scuola. Solo Jack prenderà da subito in simpatia il nuovo arrivato, gli altri da principio si dimostreranno diffidenti se non antipatici. Tanti sono le sfide complicate così come le soddisfazione che vivrà il picco Auggui durante il suo primo anno scolastico insieme agli altri bambini.

Wonder: storia vera

Il film Wonder prende ispirazione dell’omonimo libro scritto dall’autrice R. J. Palacio, il quale ha venduto oltre cinque milioni di copie. Il romanzo, a sua volta, ha preso ispirazione da una vicenda personale capitata all’autrice del libro. Diversi anni fa, il figlio della scrittrice si era messo a piangere dopo aver visto vicino a sé una bambina con una significativa deformazione facciale. A quel punto, la donna è uscita portando via i suoi figli. “Più tardi mi sono sentita tremendamente in colpa per non aver saputo gestire la situazione”, ha racontato R.J. Palacio. “Avrei potuto parlare alla bambina per mostrare a mio figlio che non c’era niente di cui spaventarsi. Invece sono scappata perdendo l’occasione di insegnare ai miei figli qualcosa di valore”.

Il cast del film

Oltre al bambino che interpreta il personaggio di Augguie, ci sono due attori di successo internazionale che fanno da genitori al piccolo protagonista. Si tratta di Owen Wilson nei panni del padre e di Julia Roberts nei panni della madre. Tuttavia, di seguito ecco il cast completo:

Julia Roberts: Isabel Pullman

Owen Wilson: Nate Pullman

Jacob Tremblay: August “Auggie” Pullman

Izabela Vidovic: Olivia “Via” Pullman

Mandy Patinkin: preside Tushman

Daveed Diggs: prof. Browne

Sônia Braga: sig.ra Russo

Danielle Rose Russell: Miranda

Nadji Jeter: Justin

Noah Jupe: Jack Will

Bryce Gheisar: Julian Albans

Millie Davis: Summer

Elle McKinnon: Charlotte

Ali Liebert: sig.ra Petosa

James Hughes: Henry

Ty Consiglio: Amos

Kyle Harrison Breitkopf: Miles

Crystal Lowe: Sarah Albans

