Yermak: “Per l’Ucraina sta scadendo il tempo”

La difesa dell’Ucraina non può permettersi di aspettare i tempi della politica e ora è in seria difficoltà. “Il problema per noi è il tempo: vorrei sottolineare che adesso è un momento critico per l’Ucraina. È molto importante che il pacchetto di aiuti venga approvato questo mese (dal Congresso degli Stati Uniti) perché nel frattempo ci sta costando vite”, ha dichiarato in un’intervista a Politico il capo di gabinetto del presidente ucraino Andry Yermak. “Il duro colpo che l’Ucraina ha subito nelle ultime tre settimane fa parte della campagna russa in vista di una grande offensiva… che potrebbe iniziare alla fine di maggio o all’inizio di giugno. Senza sistemi di difesa aerea è impossibile difendere le nostre città”, ha aggiunto.

Nella notte le forze russe hanno attaccato l’Ucraina con 5 missili e 13 droni kamikaze. “Durante la notte e la mattina del 5 aprile, sono stati sventati diversi tentativi da parte del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando droni aerei”, ha affermato in un comunicato il ministero della Difesa russo, precisando che in totale sono stati abbattuti o intercettati 53 droni, tra cui 44 sopra la regione di Rostov.

L’esercito di Kiev avrebbe risposto effettuando con successo un attacco all’aeroporto di Morozovsk nella regione russa di Rostov, a seguito del quale sarebbero stati distrutti almeno 6 aerei. Lo riporta Unian citando fonti informate. In particolare si tratterebbe di bombardieri Su-24, Su-24M e Su-34 che la Russia utilizza per sganciare bombe aeree guidate sulle posizioni delle forze armate in prima linea e sulle città ucraine.

La Russia intanto insiste sulla “pista ucraina” per l’attacco al municipio di Crocus in cui sono morte 144 persone e 360 sono rimaste ferite. Nonostante l’attentato sia stato rivendicato dall’Isis gli investigatori russi fanno sapere di avere trovato nei telefono dei dodici sospettati arrestati “foto di uomini in mimetica con la bandiera Ucraina sullo sfondo di edifici distrutti”, si legge nella nota degli investigatori che non aggiungono ulteriori dettagli. “Questi dati potrebbero testimoniare un legame tra l’attacco e lo svolgimento dell’operazione militare speciale”, si legge nel comunicato stampa, utilizzando l’eufemismo imposto dal Cremlino per descrivere l’offensiva in Ucraina.

