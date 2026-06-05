Con una lettera a dir poco inattesa indirizzata a Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky apre al dialogo tra Ucraina e Russia per mettere fine alla guerra. Nella missiva firmata dal presidente ucraino si legge: “Qualsiasi cosa diciate riguardo alla Nato, alla geopolitica o alla lingua russa, questa guerra è stata una vostra scelta personale, una guerra senza una vera ragione. Così la ricorderà la storia”.

“Molti non credevano che l’Ucraina sarebbe stata in grado di resistere così a lungo. Voi non lo credevate. E non lo credevano neppure coloro che vi consigliavano. È stato un errore. E siamo tutti qui, al quinto anno di conflitto su larga scala”, ha affermato il leader di Kiev.

“L’Ucraina mantiene la propria indipendenza. E la manterrà, nonostante qualsiasi altra previsione”, ha aggiunto Zelensky, spiegando che “abbiamo unito gran parte del mondo nella difesa dell’Ucraina e contro di voi. Abbiamo ottenuto armi e risorse finanziarie. Noi riceviamo sostegno, voi sanzioni. E così continuerà finché non ci sarà giustizia per l’Ucraina, quella che desideriamo e che può essere raggiunta”.

Alla luce di tutto ciò, scrive Zelensky, “l’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto e onesto tra noi e voi. Propongo un incontro”, rivolgendosi direttamente al presidente Putin.

Le reazioni di Mosca e Washington alla lettera di Zelensky

La missiva ha sorpreso il mondo intero e, in particolare, il Cremlino, apparso inizialmente spiazzato. A intervenire è stato il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, che si è detto “felice” dell’iniziativa, aggiungendo che “il presidente ucraino Volodymyr Zelensky può venire a Mosca se desidera incontrare il presidente Vladimir Putin”.

Parole che sembrano aprire a una possibile distensione, ma che, secondo diversi osservatori, rischiano in realtà di complicare il percorso diplomatico. Il leader ucraino, infatti, ha sempre respinto l’ipotesi di negoziati diretti sul territorio russo.

Quel che è certo è che il presidente americano Donald Trump ha accolto con favore la proposta. Commentando la lettera di Zelensky a Putin, ha dichiarato che sarebbe “davvero fantastico” se i due leader si incontrassero, sottolineando che “dovrebbero farlo” il prima possibile.