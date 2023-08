Zuckerberg risponde sul combattimento contro Musk: “Sono pronto ma lo saprete da me quando”

Zuckerberg ha risposto a Musk dopo l’annuncio del combattimento in Italia da parte del proprietario di Tesla. Il fondatore di Facebook ha frenato gli animi dichiarando di essere pronto ma sul quando sarà lui a deciderlo e rivelarlo.

Zuckerberg risponde sul combattimento contro Musk

Dopo l’annuncio di Elon Musk riguardo il combattimento in Italia contro Mark Zuckerberg, è arrivata la risposta del proprietario di Meta. “Amo questo sport – ha scritto su Threads, piattaforma rivale di X – sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai sarà d’accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me. Fino ad allora, per favore presumete che tutto ciò che dice non sia stato concordato. Condividerò i dettagli sul mio prossimo combattimento quando sarò pronto”.

“Quando gareggio – ha aggiunto su Threads – voglio farlo in un modo che metta sotto i riflettori gli atleti d’élite al vertice del gioco. Questo lo fai lavorando con organizzazione professionali come la Ufc o One per realizzarlo bene e creare un grande programma”.

La candidatura lanciata da Pompei

Nel frattempo, siccome il Colosseo pare essere stato messo da parte, un altro famoso sito storico ed archeologico si è proposto. Ad annunciare la candidatura è stato il sindaco di Pompei, città che vede nella sua parte antica gli Scavi più famosi d’Italia. “Sarebbe il luogo più adatto, lo spero proprio”, dice il sindaco Carmine Lo Sapio all’ANSA. “Il sito archeologico di Pompei – afferma Lo Sapio – attira di per sé l’attenzione mondiale e negli ultimi tempi, anche grazie agli eventi di rilievo internazionale che vi si allestiscono, sta riscuotendo un interesse strepitoso. Non posso che auspicare che la scelta da parte del ministro Sangiuliano, come location del combattimento tra questi due colossi dei social ricada proprio su Pompei. Rappresenterebbe per noi un ulteriore valore aggiunto, dopo che proprio qui l’altro giorno è stato presentato il logo della candidatura della Cucina italiana a patrimonio Unesco. L’Anfiteatro di Pompei sarebbe proprio il luogo più adatto a questo evento straordinariamente originale, che mai avrei immaginato. E’ la prova che qui si sta lavorando bene e continueremo così”.