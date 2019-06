Clamoroso al Cibali… anzi, a Torino. Gigi Buffon pronto a tornare alla Juventus: sarà uomo spogliatoio per Sarri per un anno e poi diventerà dirigente

La Juventus sta pensando a un clamoroso ritorno, quello di Gianluigi Buffon tra i pali. Terminata l’esperienza al PSG dopo una sola stagione, il 41enne portiere sarebbe vicino al rientro in bianconero: ancora da calciatore, secondo quanto riferito da Sky Sport Buffon tornerebbe come vice-Szczesny agli ordini di Maurizio Sarri, spingendo Mattia Perin verso la partenza. Buffon è attualmente in vacanza con la famiglia in Corsica. Il suo rientro è previsto a fine settimana, lunedì è in programma un incontro con l’agente Silvano Martina per decidere il proprio futuro. La Juve ci pensa: il ritorno di Buffo