Il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, è intervenuto oggi a Coffee Break (La7) sul tema del salvataggio della Banca Popolare di Bari: “Vicenda arcinota, non è esplosa per un motivo: il combinato disposto tra l’Ilva e la popolare di Bari avrebbe messo la Puglia in una condizione difficile. La politica deve dare risposte: i 5 stelle hanno indicato i loro facilitatori. Una banca per il sud è necessaria”.