Il direttore de La Notizia Gaetano Pedullà ad Agorà: “Serve liquidità ma non per Fiat e Benetton” / Il video

L’intervento del direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, ad Agorà (Rai3). Sull’aumento dei prezzi diffuso “assisteremo a una dinamica di inflazione, serve liquidità per tamponare questa situazione. Certo che se vediamo i soldi dello Stato andarsene per aziende come Fiat e Benetton. Questo mi mette in agitazione”.

Aumento dei prezzi diffuso, “assisteremo a una dinamica di inflazione, serve liquidità per tamponare questa situazione. Certo che se vediamo i soldi dello Stato andarsene per aziende come Fiat e Benetton… questo mi mette in agitazione” Gaetano Pedullà, la Notizia #agorarai pic.twitter.com/aWCB5dEY2w — Agorà (@agorarai) May 27, 2020