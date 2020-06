Il direttore La Notizia, Gaetano Pedullà , ospite di Coffee Break (La7) ha commentato così le dichiarazioni del neo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi: “Gli industriali cercano di anticipare i tempi per una spallata al governo a settembre. Il governo Conte non è quello ideale per chi vuole raccogliere le risorse. L’intervista a Bonomi è di posizionamento per la spartizione del bottino”.