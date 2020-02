La prima serata di Sanremo supera i 10 milioni di spettatori. Salini: “E’ la dimostrazione che il Servizio pubblico può vincere qualsiasi sfida”

La prima serata del Festival di Sanremo supera i 10 milioni di spettatori e registra il 52,2% di share. Lo rende noto, su Twitter, l’ufficio stampa della Rai. “Grazie a tutto il pubblico e grazie a tutta la Rai”. Così l’Ad della Rai, Fabrizio Salini, commenta il risultato d’ascolto della prima serata del 70° Festival della Canzone Italiana. “La 70esima edizione di Sanremo – aggiunge – è la dimostrazione che il Servizio pubblico può vincere qualsiasi sfida. Gli spettatori hanno premiato lo sforzo dell’intera Azienda impegnata a costruire un Festival in grado di parlare a tutto il nostro pubblico. E’ il Sanremo dell’inclusione, dell’accessibilità, della coesione sociale, della difesa della parità di genere e dei diritti civili. E’ il Sanremo della grande proposta digitale Rai. E’ il Sanremo che esce dal Teatro per coinvolgere la città. In una parola – ha aggiunto Salini – è il Sanremo del Servizio Pubblico, unica vera guida delle scelte editoriali di una Rai che deve essere di tutti. Grazie al Direttore artistico Amadeus, alle sue scelte coraggiose, alle sue compagne e ai suoi compagni di viaggio, artefici straordinari di questa grande festa per i 70 anni del Festival degli italiani”.