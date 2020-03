Oltre 54mila contagiati da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore raddoppiano i guariti ma ci sono anche 743 nuove vittime

Sono complessivamente 54.030 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento, rispetto a ieri, di 3.612 contagi in più (erano 3.780). Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 69.176. E’ quanto ha riferito, nel corso del consueto incontro con la stampa, il capo della Protezione civile, Angelo Borrrelli. Le persone guarite sono 8.326 (894 in più rispetto a ieri quando erano 408).

Sono 3.396 i malati più gravi e dunque ricoverati in terapia intensiva, 192 in più rispetto a lunedì. Di questi, 1.194 sono in Lombardia. Dei 54.030 malati, 21.937 sono ricoverati con sintomi e 28.697 si trovano, invece, in isolamento domiciliare. Torna a salire il numero dei morti: 6.820 vittime con un aumento, sempre rispetto a ieri, di 743 decessi (era 601).

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 19.868 in Lombardia, 7.711 in Emilia-Romagna, 5.351 in Veneto, 5.124 in Piemonte, 2.497 nelle Marche, 2.519 in Toscana, 1.692 in Liguria, 1.545 nel Lazio, 992 in Campania, 848 in Friuli Venezia Giulia, 975 nella Provincia autonoma di Trento, 699 nella Provincia autonoma di Bolzano, 940 in Puglia, 799 in Sicilia, 622 in Abruzzo, 624 in Umbria, 379 in Valle d’Aosta, 395 in Sardegna, 304 in Calabria, 91 in Basilicata e 55 in Molise.