Scontro, Di Matteo-Bonafede, mistero a La7. Il direttore Pedullà critica Giletti. E il video sparisce

Prima pubblicato sul sito di La7 e dopo poco fatto sparire dal web. È mistero sul video dell’intervento a Coffee break del direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà (nella foto), che commenta la gestione della puntata di Non è l’arena da parte del direttore Massimo Giletti. Nel filmato, visionabile qui sotto e sul sito de La Notizia, Pedullà afferma che “per come è stata impacchettata la puntata da Giletti”, il “senso della trasmissione” vuole “far apparire il ministro” come uno che “si è spaventato dalle minacce ricevute dai mafiosi” e per questo ha cambiato idea. “Se il ragionamento fosse valido”, conclude Pedullà, Giletti “prima ancora che da giornalista ma da italiano avrebbe dovuto chiedere a una bandiera della lotta alla mafia come mai comunica queste cose solo due anni dopo?”.