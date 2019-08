Si torna da Mattarella. Domani al Quirinale al via il secondo giro di consultazioni. Proseguono le trattative tra M5S e Pd sull’ipotesi di un Conte-bis

Mancano poche ore al nuovo giro di consultazioni al Quirinale. In vista della giornata di domani, il Colle sta stilando il nuovo calendario. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, potrebbe aver già preso un decisione per risolvere la crisi di governo e dunque le consultazioni potrebbero concludersi mercoledì mattina o al massimo nella serata dello stesso giorno. Intanto proseguono le trattative tra il M5S e il Pd sull’ipotesi di un Conte bis. Ma nel caso in cui le due forze politiche non raggiungano un accordo il Capo dello Stato è già pronto a dare vita a un esecutivo istituzionale per portare il Paese alle urne a novembre.

Il vero ostacolo, nella trattativa tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, resta Giuseppe Conte. Per il leader M5S, che oggi potrebbe tornare a incontrarsi con Zingaretti, il premier dimissionario è l’unico nome in campo per il nuovo esecutivo. Mentre il segretario Dem chiede una svolta e discontinuità rispetto al Governo M5S-Lega. Oggi i due leader potrebbero incontrarsi di nuovo. “Occorre un confronto – ha detto Zingaretti a Repubblica -, non siamo disponibili a essere presi in giro o solo ad accettare diktat o niet via Twitter. Non è così che si governa un grande Paese. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per un Governo nuovo e di svolta, anzi la stiamo facendo, mettendo a disposizione le nostre idee”.

“Si può e si deve andare avanti nel rispetto delle idee e delle prerogative degli altri” ha detto, questa mattina, il segretario Pd Zingaretti fuori dal Nazareno. “Sono convinto – ha aggiunto – che serve un governo per questo paese, un esecutivo di svolta, che vuol dire rimettere al centro il lavoro, l’ambiente, le imprese, la ricostruzione di un rapporto serio con l’Ue. Io lavoro per una soluzione seria, ma devono farlo tutti, ascoltando ciascuno le ragioni degli altri”.