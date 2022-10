A Klaus Davi il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2022

Al giornalista e comunicatore Klaus Davi l'edizione 2022 del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace per il suo impegno contro le mafie.

“Giornalista, autore di numerose inchieste riguardanti la criminalità organizzata in Calabria – si legge nelle motivazioni del premio assegnato a Klaus Davi -. Non ha mai taciuto l’informazione scomoda e ha sempre diffuso la cultura della legalità e della giustizia rappresentando un vero esempio per le giovani generazioni. Per aver affermato il valore della legalità e della libera informazione in un contesto con forte presenza criminale”.

La cerimonia di premiazione si terrà l’11 novembre alle 10:30 nell’anfiteatro del Santuario dell’Annunziata di Camerota, in provincia di Salerno, e sarà presieduta dal presidente dell’associazione Elaia, Vincenzo Rubano.

Sue le prime interviste mai rilasciate dai boss Piromalli e Imerti

In particolare sono stati evidenziati il contributo di Klaus Davi a un’inchiesta realizzata per Mediaset su Italia Uno, in collaborazione con Alessio Fusco, con le prime interviste mai rilasciate dai boss Pino Piromalli “Facciazza” e Nino Imerti “Nano Feroce”.

Klaus Davi, oltre che con Mediaset, collabora con numerose testate come la Gazzetta del Sud, La Notizia Giornale, Affaritaliani. È titolare di una prestigiosa agenzia di comunicazione, ma non ha mai voluto abbandonare il giornalismo. I suoi inizi professionali risalgono al lontano 1987 a L’Unità, allora diretta da Gerardo Chiaromonte, per poi essere assunto al Corriere della Sera con un contratto a termine per le pagine dell’Università. Davi scelse poi la libera professione.

Recentemente Klaus Davi ha realizzato uno scoop intervistando per la Rai il pentito Filippo Barreca che ha ritrattato le sue precedenti deposizioni sull’omicidio del fratello Vincenzo, scagionando il killer in carcere da 20 anni a suo dire “ingiustamente”.

Nelle precedenti edizioni del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace sono stati insigniti, tra gli altri: Luca Attanasio (Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica Democratica del Congo, morto in un agguato in Congo nel febbraio 2021); Giuseppe Antoci (ex presidente del Parco dei Nebrodi minacciato dalla mafia); Alberto del Basso (comandante del contingente carabinieri presso l’ambasciata italiana in Afghanistan); il vescovo di Locri mons. Francesco Oliva; le Frecce Tricolori in occasione del 60º anniversario; Pierpaolo Sileri (sottosegretario alla Salute); Vincenzo Nigro (giornalista di Repubblica); Gabriella Simoni (giornalista inviata speciale di Mediaset).