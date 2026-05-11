L’ottavo fronte di Netanyahu

L’ottavo fronte. Così Benjamin Netanyahu, premier israeliano, ha definito domenica sera nell’intervista a “60 Minutes” della CBS i social media. Il fronte dove Israele combatte «con la cavalleria polacca contro chi attacca con gli F-35». L’analogia è sua, citata dal transcript CBS del 10 maggio: il riferimento è alla disfatta polacca del settembre 1939.

Major Garrett gli chiede conto delle accuse della Corte Penale Internazionale per i crimini di guerra a Gaza. Il premier risponde: «In guerra gli eserciti a volte sbagliano e i civili muoiono. Sono errori, non azioni deliberate.» Errori. La parola arriva mentre l’analisi pubblicata ieri da Nove Colonne sui dati OHCHR rilanciati dall’ONU fissa le vittime accertate a 72.737. Mortalità del 3,46% sulla popolazione iniziale. L’80% non combattenti. Donne e minori il 70% dei decessi identificati. Feriti oltre 172.000. Operatori umanitari uccisi 560, i giornalisti 270.

Errori. Garrett mostra il sondaggio Pew: il 60% degli americani ha un’opinione sfavorevole d’Israele, venti punti in più in quattro anni. Netanyahu attribuisce il crollo «quasi al 100% all’ascesa geometrica dei social media». Diversi paesi, dice, «hanno manipolato i social. E questo ci ha danneggiati gravemente.»

Il rovesciamento è perfetto. Conta l’immagine del corpo, il corpo stesso conta meno. Quando il premier di uno Stato sotto procedura davanti alla Corte internazionale di giustizia per quello che la Corte definisce plausibile genocidio chiama “ottavo fronte” il proprio isolamento, sta dicendo che il problema sono le telecamere. Le macerie restano fuori inquadratura.

A Marmaris la Global Sumud Flotilla ha chiuso ieri l’assemblea internazionale; Saif Abukeshek e Thiago Ávila, espulsi domenica da Israele come «provocatori professionisti», sono il primo fronte.