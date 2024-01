Addio a Franz Beckenbauer: il leggendario calciatore tedesco è morto ieri all’età di 78 anni. A comunicarlo all’agenzia tedesca Dpa è stata oggi la famiglia. Beckenbauer era malato da tempo e negli ultimi giorni le condizioni si erano aggravate.

Campione del mondo nel 1974 da giocatore e nel 1990 da selezionatore, fu tra i protagonisti della leggendaria Italia-Germania a Messico ’70, e simbolo del calcio mondiale per più di un decennio a cavallo tra fine anni sessanta e metà anni settanta.

Franz Beckenbauer è scomparso ieri. Era malato da tempo e negli ultimi giorni le condizioni si erano aggravate

Fu pallone d’Oro nel 1972 e nel 1976. Considerato da molti il più forte difensore al mondo, calcisticamente era nato come centrocampista centrale per poi trasfomarsi in libero, da dove la sua personalità gli guadagnò il soprannome di ‘Kaiser’.

Ex capitano della selezione della Germania Ovest negli anni ’70, allenatore della Mannschaft dal 1984 al 1990 ed ex allenatore del Bayern Monaco negli anni ’90, Franz Beckenbauer aveva chiuso la sua carriera di calciatore ai Cosmos nell’83. Si era ritirato dalla vita pubblica negli ultimi anni a causa di problemi di salute.