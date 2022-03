Adryana Seredova e Jonatan Rosati, chi è la coppia dell’Ultima fermata

Adryana Seredova e Jonatan Rosati sono due giovani di origini campane e sono protagonisti nel nuovo programma targato Mediaset, Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura.

Adryana Seredova e Jonatan Rosati: vita privata

Adryana Seredova è nata nel 1990 e vive a Napoli, dove lavora come centralinista. Jonatan Rosati invece vive a Nocera superiore, in provincia di Salerno, dove lavora come consulente in un salone di automobili. I due condividono la passione per il fitness e amano utilizzare molto i social media. La loro relazione più o meno è iniziata nel 2018. Dai social, sembra che tra le passioni di lei ci sono anche i cavalli e le auto.

La coppia protagonista dell’Ultima Fermata

Adryana e Jonatan sono protagonisti del nuovo programma Ultima Fermata, dove le coppie che partecipano non stanno attraversando un momento felice e facile della storia d’amore. Le coppie dovranno così scegliere se porre fine definitivamente alla storia oppure no.

Nel video di presentazione, andato in onda anche su Canale 5, Jonatan ha spiegato: “Io e Adryana eravamo complici. Poi, improvvisamente, in macchina squilla il cellulare. Numero sconosciuto. Rispondo con il vivavoce: “Ah amore, sei con lei? Da quella telefonata il mio rapporto con Adryana è cambiato. Mi auguro veramente che capisca quello che stiamo perdendo”.