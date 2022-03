Ultima Fermata: coppie, concorrenti e puntate dello show di Simona Ventura

Ultima Fermata è un programma targato Mediaset che ha come protagoniste delle coppie in crisi. Condotto da Simona Ventura, il format si base più o meno sullo stile di Temptation Island.

Ultima Fermata: coppie

Il programma Ultima fermata è dedicato alle coppie e ricorda un po’ quello di Temptation Island, solo che non ci sono le tentatrici o i tentatori che mettono in difficoltà il rispettivo fidanzato o fidanzata. Ovviamente, tutte le coppie che partecipano non stanno attraversando un momento felice e facile della storia d’amore. Le coppie dovranno così scegliere se porre fine definitivamente alla storia oppure no.

Ultima Fermata: concorrenti

All’inizio del programma sono previste tar i concorrenti tre coppie:

Adriana e Jonatan da come mostrato dal promo condiviso sui social, sono due giovani che stanno insieme da quattro anni.

da come mostrato dal promo condiviso sui social, sono due giovani che stanno insieme da quattro anni. Stefania e Maurizio sono convolati a nozze circa 4 anni fa e a dividerli è la volontà della ragazza di avere un figlio . Maurizio tuttavia non si sente pronto all’idea di allargare la famiglia. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo….”.

Puntate dello show di Simona Ventura

‘Ultima Fermata’ inizia mercoledì 23 Marzo, a partire dalle 21:30 circa, su Canale 5. Le puntate dovrebbero essere quattro.