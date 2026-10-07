Madrid: Pp, Vox e Junts affossano i decreti Maricarmen per sei voti; a Strasburgo popolari e destra fanno muro sugli affitti brevi

Centosettantotto contro centosettantadue : con sei voti di scarto, venerdì scorso, il Congresso dei deputati spagnolo ha affossato il primo dei due decreti sulla casa del governo di Pedro Sánchez , quello che sospendeva gli sfratti delle persone vulnerabili senza alternativa e concedeva agli inquilini una proroga dei contratti fino a due anni , e a votare contro sono stati il Partido Popular , Vox e gli indipendentisti catalani di Junts . Il secondo è caduto subito dopo, 184 no contro 166 sì. Fuori dall’aula gridavano «vergogna» e «sciopero generale».

I decreti portavano il nome di Maricarmen , la donna di 87 anni sfrattata a fine settembre a Madrid dalla casa in cui viveva da decenni, e da quello sfratto è partito un movimento che il 26 settembre ha portato in piazza 25.000 persone secondo la Delegazione del governo, 300.000 secondo il Sindicato de Inquilinas , e che lo scorso fine settimana ha convocato cortei in oltre 50 città . Secondo l’ Associated Press l’affitto medio in Spagna è quasi raddoppiato in dieci anni . Dopo il voto Sánchez ha deciso per il ritorno anticipato alle urne il 29 novembre . In Spagna, insomma, la casa è diventata la questione che fa cadere un governo.

Affitti brevi: il commissario che citava Madrid

Martedì a Strasburgo è arrivato in Plenaria l’ Affordable Housing Act , il regolamento presentato dalla Commissione europea il 9 settembre per dare a sindaci e governi uno strumento contro affitti brevi, seconde case e alloggi sfitti nelle zone sotto pressione, e il commissario europeo all’Energia e alla Casa Dan Jørgensen , presentandolo, aveva scelto proprio la capitale spagnola come esempio, con affitti saliti del 75 per cento in dieci anni, come riportava Eu Perspectives .

Il testo lascia ogni amministrazione libera di restare ferma. Chi vuole limitare gli affitti brevi deve prima dimostrare che hanno colpito in modo significativo l’accesso alla casa per almeno tre anni , e in aula Jørgensen ha concesso perfino che affitti brevi, seconde case e immobili sfitti «non sono la causa principale» della crisi. Più prudenti di così si muore di prudenza.

Eppure i popolari hanno chiesto di «rivedere profondamente il testo» e la destra lo ha trattato come un esproprio. Antonella Sberna (FdI-Ecr) ha detto che la Commissione «ha scelto lo strumento sbagliato» e ha indicato come modello quelli del governo Meloni , Isabella Tovaglieri (Lega-Pfe) ha spiegato che l’emergenza «non si risolve cancellando la proprietà privata», che il regolamento del resto nemmeno sfiora, Marco Falcone (FI-Ppe) ha invitato il commissario a «concentrarsi sulle reali priorità» e perfino Elisabetta Gualmini , da Renew , ha reclamato «meno ideologia». Già alla presentazione, come aveva scritto Sberna parlava di “un atto illiberale” e Tovaglieri di “follia inaccettabile”. Per un permesso con l’onere della prova a carico dei sindaci.

La stessa famiglia

Il partito che venerdì ha affossato i decreti a Madrid siede a Strasburgo nello stesso Partito popolare europeo di Forza Italia , e la ricetta dell’Eurocamera sulla casa, il rapporto della commissione speciale votato il 10 marzo , porta la firma di un popolare spagnolo, Borja Giménez Larraz : costruire di più, semplificare, attirare gli investitori privati, come aveva ricostruito Eunews . Dopo il voto il leader del Pp Alberto Núñez Feijóo ha liquidato i decreti come una scusa per aiutare Sánchez e ha aggiunto che a Natale nessuno vuole il premier, secondo il resoconto dell’ Espresso .