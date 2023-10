Aggredito a Roma l’immunologo Francesco Le Foche, è grave

L’immunologo Francesco Le Foche, noto anche per la sua attività durante la pandemia da Covid, è stato aggredito ieri pomeriggio nel suo studio a Roma, in via Po. Il medico è stato violentemente colpito da un suo paziente di 36 anni ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’Umberto I per un grave trauma facciale.

Secondo quanto ha appeso l’Ansa, Le Foche è “in condizioni critiche ma non in pericolo di vita”. Il 36enne, ora in stato di arresto con l’accusa di tentato omicidio, avrebbe accusato il noto professionista di aver sbagliato la terapia e i farmaci per la cura di una infezione alla colonna vertebrale.

Francesco Le Foche è immunologo del day hospital di immunoinfettivologia del Policlinico Umberto I dove ieri è stato trasportato in codice rosso per un trauma cranico facciale, frattura del setto nasale e frattura del pavimento orbitario di sinistra. Il suo paziente, già pregiudicato per detenzione abusiva di armi e reati di violenza, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dagli agenti del commissariato Villa Glori e del Reparto Volanti della Questura di Roma.