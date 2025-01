Il mondo del calcio piange la scomparsa di Aldo Agroppi, ex centrocampista, allenatore e opinionista tv, scomparso all’età di 80 anni a seguito di una lunga malattia e un ricovero per polmonite bilaterale.

L’ex stella della Serie A iniziò la carriera nelle giovanili di Piombino, Torino e Genoa, prima di affermarsi come bandiera del Torino, con cui giocò otto stagioni totalizzando 212 presenze, 15 gol e due Coppe Italia (1967-68, 1970-71). Concluse la carriera da calciatore al Perugia, disputando due stagioni in Serie A da capitano, e collezionò cinque presenze in Nazionale.

Come allenatore, iniziò col Pescara in Serie B (1980-81) e l’anno successivo portò il Pisa in Serie A. Dopo una breve esperienza al Padova, sfiorò la promozione in Serie A col Perugia (1984-85), stabilendo un record con una sola sconfitta in campionato. Nel 1985 approdò alla Fiorentina, ma il suo mandato fu segnato da tensioni con i tifosi e culminò con una rissa sfiorata fuori dallo stadio Franchi. Coinvolto nel caso Totonero-bis, fu squalificato per omessa denuncia. Chiuse la carriera da allenatore con esperienze poco fortunate a Como, Ascoli e nuovamente Fiorentina. Uscito dal mondo del calcio giocato, Agroppi divenne un opinionista televisivo noto per le sue posizioni critiche e anticonformiste, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio italiano.