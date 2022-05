Alessandro Benetton oggi: biografia, nuova fidanzata, separato, patrimonio

Alessandro Benetton è un manager di altissimo livello e profilo internazionale. La sua famiglia ha fondato il famoso marchio di abbigliamento. Alessandro ha fatto tanti investimenti.

Alessandro Benetton oggi: biografia

Alessandro Benetton è figlio di Luciano Benetton, noto imprenditore e fondatore del Gruppo Benetton, specializzata nel settore abbigliamento. Alessandro è nato a Treviso il 2 marzo 1964. Si è laureato presso l’Università di Boston. Successivamente ha conseguito un master ad Harvard. Nella sua biografia si legge: “Sono un imprenditore, uno sportivo e da qualche tempo anche uno youtuber. Ma sono anche un appassionato d’arte, un inguaribile curioso e, soprattutto, sono padre di tre figli”.

A ventotto anni ha fondato la 21 Invest, oggi gruppo internazionale con uffici a Treviso, Milano, Parigi e Varsavia. Attualmente, è consigliere d’amministrazione di Edizione S.r.l., di Autogrill S.p.A.. È membro della giunta di Confindustria e fa parte dell’Advisory Committee di Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG di Zurigo, che si occupa delle attività estere del Gruppo Bosch. Da giugno 2017, è Presidente della Fondazione Cortina 2021, che ha organizzato i Campionati Mondiali di Sci Alpino, in programma nel febbraio 2021 a Cortina d’Ampezzo. Nel gennaio del 2022, Alessandro Benetton diventa presidente di Edizione che si trasforma in una SpA.

Alessandro Benetton: separato e nuova compagna

L’imprenditore ha avuto nella sua vita due principali amori: il primo on Carolyn Bessette che poi è diventata la moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr. che è stato ucciso nel 1999. In seguito, Alessandro si è sposato con Deborah Compagnoni, con la quale ha condiviso 13 anni di vita. Insieme hanno avuto tre figlia: Agnese, Tobias e Luce. Tuttavia, il loro matrimonio non è durato molto e si sono poi separati. Oggi, l’imprenditore risulterebbe essere single.

Il patrimonio dell’imprenditore

Il sui patrimonio, oggi, dovrebbe valere circa 2 miliardi di euro di fatturato e con 10.000 dipendenti nei suoi investimenti. Mentre la holding che da anni amministra ha un patrimonio di oltre 11 miliardi di euro.

Leggi anche: Mario Bozzoli, ultime notizie e storia dell’imprenditore scomparso di Marcheno