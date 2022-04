Alessandro Preziosi oggi: fidanzata, moglie, figli, Instagram, malattia e film dell’attore

Chi è Alessandro Preziosi, l’attore che recita nella nuova commedia Bla Bla Baby di Fausto Brizzi, insieme a Matilde Gioli.

Alessandro Preziosi oggi: età, biografia, formazione e film dell’attore

Alessandro Preziosi è nato a Napoli il 19 aprile 1973 e, dopo essersi diplomato al Liceo Umberto I di Napoli, si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Mentre lavorava come assistente tributario all’Università di Salerno, ha cominciato a frequentare l’Accademia dei Filodrammatici di Milano per formarsi come attore.

Sul piccolo schermo, ha debuttato nel 1996 con Beato tra le donne, programma condotto da Paolo Bonolis. Da quel momento, la carriera dell’attore è ufficialmente decollata. Il grande successo e la fama, tuttavia, sono giunti nel momento in cui ha interpretato Fabrizio Ristori nella fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa. Precedentemente, aveva recitato anche in Vivere.

Preziosi non ha recitato soltanto in televisione ma anche al cinema e in teatro. Al cinema, è apparso nel film Noi siamo tutto di Volfango de Biasi mentre, in tv, ha recitato ad esempio in Sotto Copertura – La cattura di Zagaria, Non mentire o Masantonio.

A partire dal 7 aprile 2022, torna sul grande schermo con la pellicola Bla bla Baby, commedia di Fausto Brizzi in cui l’attore recita accanto a Matilde Gioli.

Fidanzata, moglie, figli, Instagram e malattia

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandro Preziosi è stato legato sentimentalmente a Rossella Zito della trasmissione Indietro tutta, con la quale ha avuto il figlio Andrea Eduardo nel 1995. La loro relazione, tuttavia, si è conclusa nel 2004.

Successivamente, sul set di Elisa di Rivombrosa, ha avviato una relazione con la collega Vittoria Puccini. La coppia ha avuto una figlia, Elena, ma si è poi separata nel 2011.

Dopo la fine della storia con Vittoria Puccini, l’attore è avviato una frequentazione con Greta Carandini, una giovane donna di 17 anni più giovane. Anche in questo caso, tuttavia, la relazione si è conclusa dopo cinque anni.

Dall’aprile 2021, pare che Preziosi stia vivendo una storia d’amore con una donna estranea al mondo dello spettacolo il cui nome sarebbe Costanza.

Durante le riprese di Elisa di Rivombrosa, l’attore si è ammalato di brucellosi. A questo proposito, durante un’intervista, l’artista ha raccontato: “Brucellosi, una malattia di cui ignoravo perfino l’esistenza. Ho appreso che derivava da un’infezione alimentare. Forse avevo mangiato del cibo contaminato dal batterio che provoca quella malattia, credo qualche bella mozzarella fresca. Ero dimagrito di sette chili e sentivo una spossatezza profonda. Mi hanno curato con antibiotici specifici, sotto costante controllo medico. C’è voluto un mese perché i batteri scomparissero e la mia brucellosi passasse”.