Alessandro Sperduti: età, altezza, film, padre, incidente e vita privata dell’attore di Dante

Chi è Alessandro Sperduti, l’attore che ha recitato in Dante ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 7 ottobre?

Alessandro Sperduti: età, altezza, film, padre

Nato a Roma l’8 luglio 1987, Alessandro Sperduti è un attore italiano alto 180 centimetri. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo da bambino quando è apparso in alcuni spot pubblicitari e nel videoclip T’innamorerò di Marina Rei. Il suo primo ruolo da attore è stato quello interpretato nella miniserie tv Il tesoro di Damasco per la regia di José Maria Sanchez e nel cortometraggio Noi come loro di Glauco Onorato del 1998.

Nel 2002, ha esordito al cinema con il film Heaven del regista Tom Tykwet. A partire dal nuovo millennio, poi, ha recitato in numerose fiction come Distretto di Polizia 1 e 2, Incantesimo 4, Orgoglio, Caterina e le sue figlie 2. Ha preso parte al film tv Fuga con Marlene mentre tra il 2008 e il 2009 è stato Valerio, un ragazzo omosessuale, nella miniserie I liceali. La miniserie, in particolare, è andata in onda in anteprima su Joy di Mediaset Premium e poi è stata trasmessa anche su canale 5.

Nel 2016, è entrato nel cast de I Medici, interpretando Pietro de’ Medici mentre, nel 2018, è in Nero a metà. Infine, nel 2022, ha recitato in Dante.

Incidente, vita privata e fidanzata dell’attore di Dante

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Alessandro Sperduti è molto riservato rispetto alla sfera privata. È tuttavia noto che l’attore sia legato sentimentalmente a una ragazza di nome Lucia. L’identità della donna, però, è sconosciuta e neppure il suo nome è stato confermato in modo ufficiale.

Ciò che è certo è che la coppia condivida una grande passione per il cinema.

