Alessia Pifferi, in una chat emergono abusi sessuali sulla piccola Diana: scambi di messaggi tra la donna e un uomo

Alessia Pifferi è la mamma della piccola Diana fatta morire di stenti. In queste settimane è in corso il processo a carico della donna e ci sono altri dettagli che farebbero riferimento anche a possibili abusi sessuali sulla bambina con la complicità di un uomo.

Alessia Pifferi è la mamma della bambina morta di stenti. La donna è accusata dell’omicidio volontario della figlia Diana di soli 18 mesi di vita. In queste settimane è in corso il processo proprio a carica della donna. Dopo la richiesta di qualche foto della figlia, per Alessia le cose non si mettono bene. Infatti, sono emerse alcune chat tra la donna e un uomo che farebbero riferimento a possibili abusi sessuali sulla piccola Diana.

“Te la senti di stare con me e Diana?”. Risposta: “Dipende”. Iniziano così gli scambi di messaggi incriminanti tra Alessia Pifferi e un uomo, classe 1966, residente a Cenate Sopra in provincia di Bergamo, indagato per corruzione di minorenne. Infatti, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione nella casa del 56enne, su ordine dei pm Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro.

Gli inquirenti hanno sequestrato cellulari e pc all’uomo, alla ricerca di immagini o fotografie con minori. Ma anche di messaggi, chat e qualsiasi altra comunicazione con Piffer. Gli scambi di messaggi tra i due purtroppo fanno temere il peggio.

“Nudi sotto il piumone…abbracciati…e Diana che dorme” dice lui negli scambi successivi che risalgono al 20 marzo di quest’anno. “Siiii” è la risposta della donna. E poi la richiesta su cui si basano le accuse. “Ti piace baciare? Ma posso anche davanti a Diana?” dice l’uomo. “Certo che puoi”. Fino all’ultima affermazione, senza punti di domanda: “Voglio baciare anche Diana”. E la risposta: “Lo farai”.