Alvin: moglie, opere, profilo Instagram e remix del DJ di 105

Chi è Alvin, il conduttore radiofonico che è tornato a ricoprire il ruolo di inviato nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Alvin: biografia, carriera, opere, remix del DJ di 105

Alvin, all’anagrafe Alberto Bonato, è nato il18 ottobre 1977 a Rho, in provincia di Milano. Nel mondo dello spettacolo, ha esordito nel 1998, conducendo Disney Channel. Nel 2000, invece, ha ottenuto ampio successo al timone di Speed, prin-off di Real TV che veniva trasmesso su Italia 1.

Nel corso della sua carriera televisiva, poi, ha condotto Fluido nel 2001 su La7; Top of the Pops nel 2002 e, nello stesso periodo, anche il tour in giro per l’Italia con Ilary Blasi.

È stato anche attore quando, nel 2004, ha interpretato Roberto Valieri nella fiction Diritto di Difesa.

Nel 2009, è al fianco di Silvia Toffanin a Verissimo mentre nel 2015 diventa inviato de L’Isola dei Famosi e, nel 2016, è protagonista di Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

Inoltre, è anche uno speaker radiofonico per Radio 105. Nel 2003, ad esempio, ha condotto un programma a fianco della comica Katia Follesa. È stato, poi, anche produttore e cantante.

A partire dal 21 marzo 2022, dopo la pausa durante la scorsa edizione in cui è stato sostituito da Massimiliano Rosolino, Alvin è tornato a ricoprire il ruolo di inviato a L’Isola dei Famosi.

Moglie e profilo Instagram dell’inviato de L’Isola dei Famosi

Per quanto riguarda la sua vita provata, Alvin è sposato da circa 10 anni con Kali Wilkes, una donna inglese che ha conosciuto durante una vacanza in Italia. La coppia, come raccontato dal conduttore radiofonico, si è incontrata a Lignano Sabbiadoro in un ristorante. Per la donna, è stato un colpo di fulmine mentre l’inviato de L’Isola dei Famosiera certo che lei non lo avesse notato.

Alvin e Kali Wilkes hanno due figli piccoli: Tomme e Ariel. La donna si occupa dei bambini a tempo pieno in modo tale da consentire al marito di dedicarsi alla sua carriera.

Lo speaker ha un profilo Instagram particolarmente attivo che vanta un seguito di oltre 379 mila followers.