Amazon, accordo con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni al Fisco

Amazon ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate e verserà al Fisco italiano 723 milioni di euro.

Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate. Verserà al Fisco italiano 723 milioni di euro. Si tratta in particolare, spiegano dall’Agenzia delle Entrate, di 511 milioni derivanti dall’accordo raggiunto oggi tra Amazon ed Entrate e 212 milioni derivanti da accordi siglati nei giorni precedenti che riguardano Amazon Italia Transport e Amazon logistica. La Guardia di finanza e i pm milanesi calcolavano, invece, un’evasione stimata in circa 3 miliardi di euro per gli anni 2019-2020 sulle vendite dai distributori extra-Ue.

“Abbiamo raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate e rimaniamo concentrati nell’offrire un’esperienza di acquisto eccellente ai nostri clienti in Italia. Questo accordo riflette il nostro impegno a collaborare in modo costruttivo con le autorità italiane”, commenta in una nota la società.

“Ci difenderemo – si legge – con determinazione rispetto all’eventuale procedimento penale, che riteniamo infondato. Siamo tra i primi 50 contribuenti in Italia e uno dei maggiori investitori esteri nel Paese. Negli ultimi 15 anni abbiamo investito oltre 25 miliardi di euro in Italia, dove impieghiamo direttamente più di 19.000 persone. Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull’attrattività dell’Italia come destinazione di investimento”.