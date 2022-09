Andiamo a quel paese: trama, cast e location del film con Ficarra e Picone

Andiamo a quel paese è un film di Ficarra e Picone che portano sullo scherma il tema della precarietà e dei giovani in una commedia.

Andiamo a quel paese è un film diretto ed interpretato dai due comici siciliani Ficarra e Picone che portano al centro il tema della precarietà e dei giovani. Il film ha i toni di una commedia con registri leggeri.

Andiamo a quel paese: trama

Andiamo a quel paese è un film di Ficarra e Picone. Diretta e co-sceneggiata dai due attori e comici siciliani, è arrivata nelle sale cinematografiche nel 2014. Il film racconta con toni leggeri il tema della precarietà e dei giovani. Ecco la sinossi ufficiale: “Valentino, Salvo, la moglie Donatella e la piccola Adele tornano a Monteforte con la speranza di ottenere un aiuto dall’onorevole La Duca ed intascare i soldi della pensione della suocera. L’unica fonte di reddito di tutta la popolazione pare essere infatti l’assegno mensile degli abitanti anziani che generosamente aiutano parenti ed amici”.

Andiamo a quel paese: cast

Senza dubbio i protagonisti principali sono Ficarra e Picone. Tuttavia ecco di seguito il cast completo del film:

Salvatore Ficarra (Salvo)

Valentino Picone (Valentino)

Tiziana Lodato (Donatella)

Lily Tirinnanzi (zia Lucia Passantino)

Fatima Trotta (Roberta)

Francesco Paolantoni (brigadiere)

Maria Vittoria Martorelli (Adele)

Mariano Rigillo (padre Benedetto)

Nino Frassica (barbiere)

Christian Maggio (sé stesso)

Ludovico Caldarera (Carmelo)

Giancarlo Ratti (padre Raffaele)

Orio Scaduto (procuratore della Repubblica)

Lucia Guzzardi (madre di Donatella)

Salvatore La Lota (zio Pasquale)

Location del film con Ficarra e Picone

Le location in cui sono state ambientate le riprese sono Palermo, Siracusa, Ispica. Il paesino di Monteforte che ospita la storia raccontata nel film non esiste: nella realtà è Rosolini, uno splendido borgo situato nella punta sud orientale dell’isola, in provincia di Siracusa.

