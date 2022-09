Mai scherzare con le stelle: trama, cast e location del film della serie Purché finisca bene

Mai scherzare con le stelle è un film della serie Purché finisca bene che viene riproposto su Rai 1 in prima serata.

Mai scherzare con le stelle è un film della serie targata Rai Purché finisca bene. Andato in onda per la prima volta nel 2019, la commedia viene riproposta in prima serata su Rai 1 giovedì 8 settembre 2022.

Mai scherzare con le stelle: trama

Mai scherzare con le stelle è un film che fa parte della serie targata Rai Purché finisca bene. Al centro di questa storia c’è la giovane Ines (Pilar Fogliati), una netturbina con la passione per gli oroscopi e una spiccata propensione a mentire con gli altri qualunque sia l’argomento di cui si parli. Il protagonista maschile invece è Alfredo (Alessandro Roia), un giovane ingegnere che sta lavorando insieme alla sua equipe alla realizzazione di un robot in grado di intuire i pensieri umani e leggere quindi nella mente delle persone. Dopo una serie di equivoci ecco che tra i due inizia una finta relazione che porterà a delle sorprese nel finale.

Mai scherzare con le stelle: cast

Pilar Fogliati e Alessandro Roja interpretano i due protagonisti, Ines e Alfredo. Nel resto del cast del film corale ci sono Rosalyn (Carlotta Natoli), collega di Ines quarantenne che si prende subito a cuore le sorti della ragazza; Erika (Fiorenza Pieri), collega di Alfredo disposta a tutto pur di emergere; Roberto (Adriano Pantaleo), il migliore amico di Alfredo; Marina e Antonio (Emanuela Grimalda e Maurizio Fanin), i genitori adottivi di Ines; e infine l’anziana Luisa (Ariella Reggio), affabile vicina di pianerottolo di Ines.

Location del film

Tra le location del film c’è la città di Udine con il Polo Scientifico Rizzi dell’Università, che è stato uno dei luoghi che principalmente è stato utilizzato per le riprese. l’altra città scelta per girare alcune scene è Gorizia. Uno dei luoghi rappresentati è il Parco Basaglia di Gorizia, situato nel comprensorio dell’ex manicomio costruito tra il 1905 e il 1908.

