La mia bella famiglia italiana: trama, storia vera, cast e location del film

La mia bella famiglia italiana è un film che è stato mandato in onda la prima volta nel 2014. Ritorna in prima serata su Rai 1 il 7 settembre.

La mia bella famiglia italiana è andato in onda per la prima volta su Rai1 il 17 febbraio 2014. Il film diversi anni dopo la sua uscita, viene riproposto su Rai 1 in prima serata mercoledì 7 settembre 2022.

La mia bella famiglia italiana: trama

La mia bella famiglia è un film del 2014 con la regia di Olaf Kreinsen. La trama racconta le vicende dell’ingegnere Paolo Sanseviero (Alessandro Preziosi) che ormai si trova in Germania da vent’anni con la moglie tedesca Martina, ma stanno attraversando un periodo di crisi. Una sera riceve la telefonata del fratello minore Totò, che lo prega di tornare in Puglia perché la madre Angelina sta morendo. Giunto in Puglia accompagnato dalla moglie, Paolo scopre che la madre sta benissimo e che la sua malattia era una scusa escogitata dal fratello per farlo tornare a casa e aiutare la famiglia in profonda crisi economica.

Il film è disponibile sulla piattaforma streaming RaiPlay e nella descrizione si legge: “A causa delle gravi condizioni di salute della madre, Paolo ritorna in Puglia dopo aver vissuto per vent’anni in Germania. Ad attenderlo la famiglia d’origine e il suo passato”.

La mia bella famiglia italiana: storia vera

Il film non si basa su una storia vera né è tratto da alcuna vicenda della realtà. Tuttavia, i fatti scritti nella sceneggiatura e poi raccontati sul piccolo schermo sembrano essere alquanto verosimili ed aderenti alla realtà stessa.

La mia bella famiglia italiana: cast

Senza dubbio al centro del film c’è il personaggio interpretato da Alessandro Preziosi. Tuttavia si tratta di un cast corale che arricchisce l’opera. Ecco di seguito i personaggi con gli attori:

Alessandro Preziosi: Paolo Sanseviero

Tanja Wedhorn: Martina

Peppino Mazzotta: Totò

Nunzia Schiano: Angelina

Michele De Virgilio: Santo Pitagora

Chiara Paoli: Maria

Patrick Mölleken: Florian Sanseviero

Elmar Gehlen: Schumy

Nicola Rignanese: Vito Quaglietta

Karin Proia: Gina Ranieri

Franco Paltera: zio Fefè

Umberto Sardella: Sacerdote

Location del film

La maggior parte delle riprese del film sono state girate in Puglia, a parte alcuni ciak in terra tedesca. La troupe e il regista hanno quindi stabilito il set nella regione meridionale, coinvolgendo le tre province di Bari, Taranto e Lecce. I siti principali del progetto sono infatti rispettivamente Polignano a Mare, Crispiano e Gagliano del Capo. Il casale in campagna della famiglia di Paolo (Preziosi) dove questi fa ritorno dopo molti anni è la Masseria Lupoli, situata in Strada Provinciale 72 a Crispiano (TA).

Leggi anche: La Partita del cuore 2022: chi gioca, dove, biglietti, diretta tv e numero per beneficenza